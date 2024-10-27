28 Ekim'de borsa (yarın) açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)
28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle borsaların yarın açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim'de borsada işlem yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de borsa (yarın) açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? İşte 2024 borsa çalışma takvimi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle borsanın 28 Ekim'de açık mı yoksa yarım gün mü çalışacağı merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da, 24 Ekim tarihinde yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki, 28 Ekim'de borsa açık mı, çalışıyor mu?