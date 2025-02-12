28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi
İstanbul'un yanı sıra yurdun birçok noktasında da kar etkili oluyor. Sivas'ta kar kalınlığı bir metreyi aştı, köy yolları kapandı. Doğu Anadolu ise soğuk havanın etkisinde. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 30 dereceyle Ardahan Göle'de ölçüldü. Kaldırımlar, camlar, su kaynakları buz tuttu. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre kar yağışı bugün 28 ilde etkili olacak.
Sibirya'dan gelen soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken yollar, su kaynakları buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise termometreler eksi 30 dereceleri gösterdi.