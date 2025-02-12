28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi

28 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre bugün birçok ilde kar yağışı etkili olacak.



İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Muş ve Erzurum 'da kar yağışı bekleniyor.