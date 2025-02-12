28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi

İstanbul'un yanı sıra yurdun birçok noktasında da kar etkili oluyor. Sivas'ta kar kalınlığı bir metreyi aştı, köy yolları kapandı. Doğu Anadolu ise soğuk havanın etkisinde. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 30 dereceyle Ardahan Göle'de ölçüldü. Kaldırımlar, camlar, su kaynakları buz tuttu. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre kar yağışı bugün 28 ilde etkili olacak.

28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi - 1

Sibirya'dan gelen soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken yollar, su kaynakları buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise termometreler eksi 30 dereceleri gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi - 2

28 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre bugün birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Muş ve Erzurum 'da kar yağışı bekleniyor.

28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi - 3

Sivas'ta yoğun kar etkiliydi. Şarkışla ilçesine bağlı Kapaklıpınar köyü, son yılların en sert kış mevisimini yaşıyor. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti, köy yolları kapandı.

28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi - 4

Doğu Anadolu'da ise Sibirya soğukları etkili. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

Kaldırımlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı. Kentte sis de etkili olunca görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

28 kente kar yağışı uyarısı: Kar kalınlığı bir metreyi aştı, termometreler eksi 30'u gösterdi - 5

Erzurum'da da benzer görüntüler vardı. Şadırvanlar, camlar, yollar buz tuttu. Kentteki su kaynakları da dondu.

Van da soğuk havanın etkisinde. Edremit ilçesinde sulama suyunun geçtiği meyve bahçelerinin yüzeyi buzla kaplandı.

DAHA FAZLA GÖSTER