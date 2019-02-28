28 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
28 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 28 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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28 ŞUBAT 1856Islahat Fermanı ilan edildi.
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28 ŞUBAT 1898Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel dünyaya geldi.
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28 ŞUBAT 1921TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
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28 ŞUBAT 1923Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi.
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28 ŞUBAT 1926Türk sinema oyuncusu Erol Taş dünyaya geldi.
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28 ŞUBAT 1939Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.
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28 ŞUBAT 1940İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.
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28 ŞUBAT 1942İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
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28 ŞUBAT 1945Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.
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28 ŞUBAT 1947Deniz Gezmiş dünyaya geldi.
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28 ŞUBAT 1958İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.
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28 ŞUBAT 1977Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksekokul hizmete açıldı.
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28 ŞUBAT 1978Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.
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28 ŞUBAT 1980Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.
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28 ŞUBAT 1986İsveç Başbakanı Olof Palme, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
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28 ŞUBAT 1994
NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.
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28 ŞUBAT 1997MGK'nin 9 saat süren toplantısında ''28 Şubat Kararları'' alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'de, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.
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28 ŞUBAT 2006Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen ''çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı'' Alaattin Çakıcı, ''borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek'' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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28 ŞUBAT 2012
Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti.
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28 ŞUBAT 2013
Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevdeki son gününde Vatikan'da kardinallerle vedalaştı.
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28 ŞUBAT 2015Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.