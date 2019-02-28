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28 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

28 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 28 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    28 ŞUBAT 1856

    28 ŞUBAT 1856
    Islahat Fermanı ilan edildi.
  • 2

    28 ŞUBAT 1898

    28 ŞUBAT 1898
    Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel dünyaya geldi.
  • 3

    28 ŞUBAT 1921

    28 ŞUBAT 1921
    TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
  • 4

    28 ŞUBAT 1923

    28 ŞUBAT 1923
    Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi.
  • 5

    28 ŞUBAT 1926

    28 ŞUBAT 1926
    Türk sinema oyuncusu Erol Taş dünyaya geldi.
  • 6

    28 ŞUBAT 1939

    28 ŞUBAT 1939
    Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.
  • 7

    28 ŞUBAT 1940

    28 ŞUBAT 1940
    İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.
  • 8

    28 ŞUBAT 1942

    28 ŞUBAT 1942
    İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
  • 9

    28 ŞUBAT 1945

    28 ŞUBAT 1945
    Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.
  • 10

    28 ŞUBAT 1947

    28 ŞUBAT 1947
    Deniz Gezmiş dünyaya geldi.
  • 11

    28 ŞUBAT 1958

    28 ŞUBAT 1958
    İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.
  • 12

    28 ŞUBAT 1977

    28 ŞUBAT 1977
    Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksekokul hizmete açıldı.
  • 13

    28 ŞUBAT 1978

    28 ŞUBAT 1978
    Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.
  • 14

    28 ŞUBAT 1980

    28 ŞUBAT 1980
    Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.
  • 15

    28 ŞUBAT 1986

    28 ŞUBAT 1986
    İsveç Başbakanı Olof Palme, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
  • 16

    28 ŞUBAT 1994

    28 ŞUBAT 1994

    NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

  • 17

    28 ŞUBAT 1997

    28 ŞUBAT 1997
    MGK'nin 9 saat süren toplantısında ''28 Şubat Kararları'' alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'de, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.
  • 18

    28 ŞUBAT 2006

    28 ŞUBAT 2006
    Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen ''çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı'' Alaattin Çakıcı, ''borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek'' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • 19

    28 ŞUBAT 2012

    28 ŞUBAT 2012

    Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti. 

  • 20

    28 ŞUBAT 2013

    28 ŞUBAT 2013

    Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevdeki son gününde Vatikan'da kardinallerle vedalaştı.

  • 21

    28 ŞUBAT 2015

    28 ŞUBAT 2015
    Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.
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