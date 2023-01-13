29. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı: Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

POMEM sınav giriş belgeleri için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi'nin resmi adresinden yayımlanan duyuruyla 29. Dönem Pomem Mülakat Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri paylaşıldı.
Yapılan açıklamada; "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.
29. Dönem Pomem Mülakat Sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri e- Devlet sisemi üzerinden görüntülenebiliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranından sınav giriş belgesini edinebilecekler.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, Fiziki Yeterlilik
Sınavı puanının %25’i ve Mülakat Sınavı puanının %50’sinin toplamıdır.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.