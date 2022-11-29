29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! POMEM sınavı ne zaman yapılacak, sınav başvuru ücreti ne kadar?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

29. Dönem POMEM Giriş Sınavına;



Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,



Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,



Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.





