29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: Polis Akademisi yedek alımlarla ilgili açıklamada bulundu

29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı adresinden yapılan açıklamada; "Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " denildi. İşte POMEM sonuç duyurusu ve sonuç görüntüleme ekranı...

29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: Polis Akademisi yedek alımlarla ilgili açıklamada bulundu - 1

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. dönem sınav sonuçları belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi.

29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: Polis Akademisi yedek alımlarla ilgili açıklamada bulundu - 2

Adaylar, sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama

29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: Polis Akademisi yedek alımlarla ilgili açıklamada bulundu - 3

POMEM resmi adresinden yapılan sonuç duyurusunda "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " denildi. 


29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: Polis Akademisi yedek alımlarla ilgili açıklamada bulundu - 4

Aynı açıklamada yedek alımlara ilişkin; "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi.

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