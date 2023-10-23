29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşcek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan etkinliklerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.