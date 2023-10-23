29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı etkinlikler 25 Ekim itibariyle başlayacak. Konserlere ve etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, ayrıntıları araştırıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri...
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşcek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan etkinliklerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.