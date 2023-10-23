29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı etkinlikler 25 Ekim itibariyle başlayacak. Konserlere ve etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, ayrıntıları araştırıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 1

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşcek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan etkinliklerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 2

PİNHANİ

Pinhani, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 25 Ekim Çarşamba akşamı Seyhan (Adana), Güney Yıldızı Stadyumu'nda sahne alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 3

MELEK MOSSO

Melek Mosso 25 Ekim Çarşamba akşamı Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı'nda İzmirliler ile bir araya gelecek. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 4

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 5

GÜLŞEN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 6

İREM DERİCİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 7

ECE SEÇKİN

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında sanatçı Ece Seçkin de Mendereslilerle buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 8

EYPİO

Tarih: 29 Ekim Pazar
Yer: Cumhuriyet Meydanı, Burdur

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 9

MANUŞ BABA

Tarih: 26 Ekim Perşembe
Yer: Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 10

LEMAN SAM

Tarih: 29 Ekim Pazar
Yer: Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 11

VOLKAN KONAK

Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 12

MELİKE ŞAHİN

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 13

BETÜL DEMİR

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 14

OZBİ

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyuruldu: Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesi - 15

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