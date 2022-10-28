29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…