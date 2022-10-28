29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.
Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir.
Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...
Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.