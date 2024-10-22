29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi?

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.



Bu nedenle Bayram tatiki, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.