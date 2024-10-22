29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi?
Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e günler kala gözler tatil takvimine çevrildi. Hem etkinliklere katılmak isteyen hem de kısa süreli tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tatil takvimini inceliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geçecek olan 29 Ekim öncesi gündeme gelen sorulardan biri de tatilin kaç gün süreceği.