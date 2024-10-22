29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi?

Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e günler kala gözler tatil takvimine çevrildi. Hem etkinliklere katılmak isteyen hem de kısa süreli tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tatil takvimini inceliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geçecek olan 29 Ekim öncesi gündeme gelen sorulardan biri de tatilin kaç gün süreceği.

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi? - 2

29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir.  Bu özel günde resmi tatil ilan ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi? - 3

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bu nedenle Bayram tatiki, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tatil mi? - 4

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak.

Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.

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