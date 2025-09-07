29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?
Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim'de ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim biçimi olarak Cumhuriyet ilan edildi. 1925'te çıkarılan kanunla da Milli bayram olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Öğrenciler ve veliler 28 Ekim ve 29 Ekim'in tatil olup olmadığına dair son gelişmeleri takip ediyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Milli bayramın kutlandığı tarih olan 29 Ekim resmi tatiller takviminde bulunuyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara veriyor. Özel sektörde ise kimi iş yerleri, resmi bayramlarda tatil oluyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü?