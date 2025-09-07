29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM TATİL Mİ?

Her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sene 29 Ekim, Çaşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim'lerde tüm yurt, bayramı coşkuyla sokaklarda kutluyor. Kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Kargo firmaları, hastaneler, norterler, bankalar da resmi tatilde kapalı. Ancak noter ve eczaneler bu dönemlerde nöbetçi sisteme geçiyor.



Milli bayramlarda İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok ilde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor.