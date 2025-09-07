29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim'de ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim biçimi olarak Cumhuriyet ilan edildi. 1925'te çıkarılan kanunla da Milli bayram olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Öğrenciler ve veliler 28 Ekim ve 29 Ekim'in tatil olup olmadığına dair son gelişmeleri takip ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Milli bayramın kutlandığı tarih olan 29 Ekim resmi tatiller takviminde bulunuyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara veriyor. Özel sektörde ise kimi iş yerleri, resmi bayramlarda tatil oluyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü?

29 EKİM TATİL Mİ?

Her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sene 29 Ekim, Çaşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim'lerde tüm yurt, bayramı coşkuyla sokaklarda kutluyor. Kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Kargo firmaları, hastaneler, norterler, bankalar da resmi tatilde kapalı. Ancak noter ve eczaneler bu dönemlerde nöbetçi sisteme geçiyor.

Milli bayramlarda İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok ilde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı günü yarım gün veya tam gün tatil olmuyor. Sadece Milli bayram olarak kutlanan tarih tatil olarak geçiriliyor.

