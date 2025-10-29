29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün sağlık kurumları çalışıyor mu?

28-29 EKİM SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim Salı günü resmi tatil öğlen saat 13.00’dan itibaren başlayacak. Eczaneler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastaneler öğleden sonra kapalı olacak.



Hastanelerin acil servisleri, resmi ve dini bayramlarda olduğu gibi açık olacak. Eczaneler ise kapalı olurken il ve ilçelerde belirlenen nöbetçi eczaneler açık olmaya devam edecek.



29 Ekim Çarşamba günü ise aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. 28 Ekim’de olduğu gibi eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak.