29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün sağlık kurumları çalışıyor mu?
29 Ekim Çarşamba günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatile girdi. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar, hastanede muayene olacaklar ve aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar ise sağlık kurumlarının çalışma günlerine odaklandı. 29 Ekim günü eczaneler nöbetçi olarak çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil öncesindeki salı günü ise birçok işletme yarım gün açık olacak. Okullar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kapalı olacak. Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları da öğleden sonra tatil olacak. Nöbetçi eczaneler yurt genelinde hizmet vermeye devam edecek. Peki 28-29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı? İşte, çalışma saatleri…