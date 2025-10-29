29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün sağlık kurumları çalışıyor mu?

29 Ekim Çarşamba günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatile girdi. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar, hastanede muayene olacaklar ve aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar ise sağlık kurumlarının çalışma günlerine odaklandı. 29 Ekim günü eczaneler nöbetçi olarak çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Peki Bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil öncesindeki salı günü ise birçok işletme yarım gün açık olacak. Okullar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kapalı olacak. Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları da öğleden sonra tatil olacak. Nöbetçi eczaneler yurt genelinde hizmet vermeye devam edecek. Peki 28-29 Ekim eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı? İşte, çalışma saatleri…

28-29 EKİM SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim Salı günü resmi tatil öğlen saat 13.00’dan itibaren başlayacak. Eczaneler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastaneler öğleden sonra kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri, resmi ve dini bayramlarda olduğu gibi açık olacak. Eczaneler ise kapalı olurken il ve ilçelerde belirlenen nöbetçi eczaneler açık olmaya devam edecek.

29 Ekim Çarşamba günü ise aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. 28 Ekim’de olduğu gibi eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabiliyor. e-Devlet ekranına giriş yapan kullanıcılar sağ üstte bulunan arama çubuğuna “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama” yazarak  il seçimi ve nöbet tarihi yazarak nöbetçi eczane sorgulayabilir.

29 EKİM KAPALI OLAN YERLER

29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, belediyeler ,valilikler, noterler kapalı olacak. Noter ve eczaneler resmi tatillerde nöbetçi sisteminde çalışacak. 

