29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü hazırlıkları sürerken "resmi tatil" soruları da gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin farklı noktalarında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler kutlanacak. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü simgeler. 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu tarih, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Bu gün, Türkiye’de çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalarla anılır. Cumhuriyetin önemi, halkın iradesinin ve egemenliğinin simgesi olarak vurgulanır.

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 2

CUHMURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı salı gününe denk geliyor.

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 3

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?


Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 1925 yılında resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - 4

O tarihten bu yana her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmakta ve resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluş izinli ve kapalı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER