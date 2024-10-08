29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü hazırlıkları sürerken "resmi tatil" soruları da gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin farklı noktalarında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler kutlanacak. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü simgeler. 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu tarih, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Bu gün, Türkiye’de çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalarla anılır. Cumhuriyetin önemi, halkın iradesinin ve egemenliğinin simgesi olarak vurgulanır.