29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek?
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlanacak. İBB tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek. Peki, 29 Ekim'de başka hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? İşte 29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok noktasında çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. 29 Ekim Bayramı kutlamalarının adresi bu sene Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda çeşitli sanatçıların ücretsiz konserleri sahnelenecek.