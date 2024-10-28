29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek?

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlanacak. İBB tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek. Peki, 29 Ekim'de başka hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? İşte 29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri...

29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok noktasında çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. 29 Ekim Bayramı kutlamalarının adresi bu sene Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda çeşitli sanatçıların ücretsiz konserleri sahnelenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? - 2

Yenikapı

Kapı açılışı 18.00 olan 29 Ekim kutlamaları ücretsiz konser programı:

DJ Burak Yeter
Hadise
Emir Can İğrek

Başakşehir

Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Sular Vadisi Ücretsiz 29 Ekim İstanbul konserleri programı kapsamında 27 Ekim’de Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olacak.

Sultanbeyli

Sultanbeyli Kent Meydanı da ücretsiz konserlere ev sahipliği yapan alanlardan birisi olacak. 28 Ekim’de Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

Avcılar

Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Ataşehir

Fener alayı ve DJ Del Castio performansı
Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Bakırköy

Simge Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Bayrampaşa

Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)

Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu

Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? - 3

Beykoz

Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri

Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)

Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)

Beylikdüzü

Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30

Büyükçekmece

Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30

29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? - 4

Çatalca

Merve Özbey Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Esenyurt

Ece Seçkin Konseri
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Eyüpsultan

Melek Mosso Konseri
Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Gaziosmanpaşa

Ebru Yaşar Konseri
Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Küçükçekmece

Hande Yener Konseri
Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Maltepe

Moğollar Konseri
Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sancaktepe

Aleyna Tilki Konseri
Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sarıyer

Anadolu Ateşi gösterisi
Çayırbaşı Stadı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek? - 5

Silivri

İlyas Yalçıntaş Konseri
Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Şile

Madrigal Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Tuzla

Sefo Konseri
Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Üsküdar

Duman, Ekin Beril Konseri
Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

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