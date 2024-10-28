29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri: 29 Ekim'de hangi sanatçılar ücretsiz konser verecek?

Yenikapı



Kapı açılışı 18.00 olan 29 Ekim kutlamaları ücretsiz konser programı:



DJ Burak Yeter

Hadise

Emir Can İğrek



Başakşehir



Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Sular Vadisi Ücretsiz 29 Ekim İstanbul konserleri programı kapsamında 27 Ekim’de Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olacak.



Sultanbeyli



Sultanbeyli Kent Meydanı da ücretsiz konserlere ev sahipliği yapan alanlardan birisi olacak. 28 Ekim’de Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.



Avcılar



Sıla, Ali Altay Konseri

Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30



Ataşehir



Fener alayı ve DJ Del Castio performansı

Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30



Bakırköy



Simge Konseri

Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00



Bayrampaşa



Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri

Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)



Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)



Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu



Athena Konseri

Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30