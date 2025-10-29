29 Ekim kuyumcular bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık, çalışıyor mu?

Bugün kuyumcuların çalışma saatleri, altın fiyatlarındaki dalgalanma ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle merak ediliyor. Altın fiyatlarının bu hafta düşüşe geçmesi sebebiyle kuyumculara gidip altın bozduracak veya düşüşü fırsat bilip altın alacak olan vatandaşlar, "Kuyumcular bugün açık mı, kaça kadar açık?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık, çalışıyor mu?

29 Ekim kuyumcular bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık, çalışıyor mu? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kuyumcuların bugün açık olup olmadığı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Altın fiyatlarının düşmesini fırsat bilen ve kuyumculara giderek altın alacak olan vatandaşlar, kuyumcuların mesai saatlerini merak ediyor. Peki, 29 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık olacak?

29 Ekim kuyumcular bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık, çalışıyor mu? - 2

28 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular hafta içi her gün hizmet veriyor. Pazar günleri kapalı olduğu bilinen kuyucuların resmi tatillerdeki çalışma durumu ise kuyucudan kuyumcuya farklılık gösterebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başladı.

29 Ekim kuyumcular bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık, çalışıyor mu? - 3

29 Ekim Salı günü kuyumcuların büyük bir bölümünün kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak bölgenizdeki kuyumculara uğramadan önce telefonla bilgi alabilirsiniz.

Kuyucumlar genel olarak hafta içi saat 09:00 - 19:00 arasında mesai yapıyor.

