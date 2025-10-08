29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak? Cumhuriyet'in 102. Yılı için geri sayım
29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı, Cumhuriyet'in 102. Yılı kutlamaları öncesinde vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı kutlamaları nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı ise 29 Ekim 2025 Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?
