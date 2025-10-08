29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak? Cumhuriyet'in 102. Yılı için geri sayım

29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı, Cumhuriyet'in 102. Yılı kutlamaları öncesinde vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı kutlamaları nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı ise 29 Ekim 2025 Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bu yıl yine 28 Ekim ve 29 Ekim tarihleri öğrencilerin gündemine geldi. Hem Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. Yılını kutlayacak hem de tatil yapacak öğrenciler, 2025 resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Salı günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2025 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi salı günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kurumlar resmi tatildir.

