29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak? Cumhuriyet'in 102. Yılı için geri sayım

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 28 Ekim Pazartesi salı günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kurumlar resmi tatildir.