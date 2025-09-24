29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı!

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanması ardından TBMM, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Her sene 29 Ekim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Milli Bayramı olarak kutlanıyor. Milli bayramlar ise resmi tatiller arasındadır.

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de vatandaşlar sokaklarda, caddelerde bayramı coşkuyla kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim için ''En büyük bayram'' ifadelerini kullanmıştır. 7'den 70'e herkes, ''29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?'' sorusuna yanıt arıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayramlar resmi tatiller takviminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim de resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ve kimi özel sektör firmaları da tatil oluyor.

Bu sene 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim de yarım gün tatildir. Buna göre öğleden sonra okullar, hastaneler, bankalar vb. kapalı olacak.

Cumhuriyetin ilanı 29 ve 30 Ekim günlerinde halk tarafından kutlamalarla karşılandı. 1924 yılında Cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışıyla ve özel programla kutlanmasına karar verildi. 1925'te, 29 Ekim'in bayram olması önerildi ve aynı yıl 19 Nisan'da teklif TBMM tarafından kabul edildi. 1925'ten itibaren Cumhuriyetin ilan edildiği gün bayram olarak kutlanmaya başlandı.

