29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı!

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayramlar resmi tatiller takviminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim de resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ve kimi özel sektör firmaları da tatil oluyor.



Bu sene 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.