29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı!
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanması ardından TBMM, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Her sene 29 Ekim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Milli Bayramı olarak kutlanıyor. Milli bayramlar ise resmi tatiller arasındadır.
Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de vatandaşlar sokaklarda, caddelerde bayramı coşkuyla kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim için ''En büyük bayram'' ifadelerini kullanmıştır. 7'den 70'e herkes, ''29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?'' sorusuna yanıt arıyor.