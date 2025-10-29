29 Ekim'de (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, Marmaray, Başkentray, Metro, Metrobüs, İZBAN bugün ücretsiz mi?
29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, bugün aileleriyle birlikte etkinliklere katılacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyetimizin ilanının 102. Yılı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Vatandaşlar, bu özel günde düzenlenecek törenlere, fener alaylarına ve kutlama etkinliklerine katılmak için şehir içi ulaşımı kullanmayı planlıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi olacak? İşte 29 Ekim için yapılan toplu taşıma duyuruları.
Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Fener alayı ve kutlama etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu taşıma araçları.