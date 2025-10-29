29 Ekim'de (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, Marmaray, Başkentray, Metro, Metrobüs, İZBAN bugün ücretsiz mi?

29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, bugün aileleriyle birlikte etkinliklere katılacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyetimizin ilanının 102. Yılı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Vatandaşlar, bu özel günde düzenlenecek törenlere, fener alaylarına ve kutlama etkinliklerine katılmak için şehir içi ulaşımı kullanmayı planlıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi olacak? İşte 29 Ekim için yapılan toplu taşıma duyuruları.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Fener alayı ve kutlama etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu taşıma araçları.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

İETT ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilir, İstanbul'un keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun!"

Buna göre; bugün tüm İstanbullular İETT araçlarıyla ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecek.

