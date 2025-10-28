29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı? Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
29 Ekim'de hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, sabah saatlerinde yollarda sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Cumhuriyet'in 102. Yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yarın saat 05.45 itibarıyla Fatih Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı?