29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı? Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Cumhuriyet'in 102. Yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yarın saat 05.45 itibarıyla Fatih Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı?