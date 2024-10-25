29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhuriyet’in 101.yıl dönümü öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri aldıkları kararı duyurdu. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz?

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu - 1


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu - 2

İBB DUYURUSU

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak.

Şarkıcılar Emir Can İğrek ve Hadise'nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu - 3

ANKARA'DA DA ÜCRETSİZ OLACAK

29 Ekim Salı günü Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu - 4

29 EKİM’DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ? 

Cumhuriyet Bayramının 101.yıl dönümünde İzmir’de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak

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