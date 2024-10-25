29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz? Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri duyurdu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhuriyet’in 101.yıl dönümü öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri aldıkları kararı duyurdu. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.