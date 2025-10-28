29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Başkentray, Metro, Metrobüs, İZBAN yarın ücretsiz mi olacak?

İETT ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilir, İstanbul'un keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun!"



Buna göre; 29 Ekim Çarşamba günü tüm İstanbullular İETT araçlarıyla ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecek.