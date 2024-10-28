29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyetin 101. Yılı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenlenecek etkinlikler nedeniyle hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, yollarda bir aksaklık yaşamak istemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.