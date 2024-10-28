29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyetin 101. Yılı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenlenecek etkinlikler nedeniyle hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, yollarda bir aksaklık yaşamak istemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar.

29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama sonrasında 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte ayrıntılar.

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29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? - 2

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? - 3

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar belli oldu: Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? - 4

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

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