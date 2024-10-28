29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi?

Yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine gidecek olan vatandaşlar, İETT, Metro Başkentray, Marmaray, İZBAN'ın ücret tarifesini araştırılıyor. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi olacak?

29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi? - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi? - 2

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, “29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak.” ifadesini kullandı.

29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi? - 3

TÜM VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLACAK

Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.”

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