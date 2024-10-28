29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi?

TÜM VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLACAK

Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:



“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.”