29 Ekim'de (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi?
Yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine gidecek olan vatandaşlar, İETT, Metro Başkentray, Marmaray, İZBAN'ın ücret tarifesini araştırılıyor. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT ücretsiz mi olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.