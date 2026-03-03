29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş gece kulübü yangını davası 13. kez ertelendi
03.03.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangın 29 çalışan ölmüştü. Olayın ikinci yıldönümü yaklaşırken görülen dava 13. kez ertelendi. Aileler uzayan yargılamaya tepkili. (Haber: Sena Gürbıyık)
Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında 23 aydır karar çıkmıyor.
“Hiçbir yol kat edemedik. 23 ay oldu biz hala ayı yerdeyiz. Hatta sanki bazen daha da dibe battığımızı düşünüyorum." Bu sözler 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya'ya ait.
Dördü tutuklu, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. 13. duruşma eksiklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.
“SONUÇ ALMAMAK ÜMİTSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR”
Gülsen Kaya, “Ben 26 yaşındaki gencecik çocuğumu kaybettim. Hiçbir sonuç alamamak bizi ümitsizliğe götürüyor.” diyerek bu davadan yılmayacağını vurguladı.
Sanıklar bilinçli taksirle ölüme neden olmakla yargılanıyor. 24 yaşındaki kardeşi Ahmet Uzun'u kaybeden Kader Uzun Kaçmaz "olası kastla ölüme neden olmak" ceza istiyor.
Kader Uzun Kaçmaz, “Kardeşim komilik yapıyordu. İş konusunda uzmanlık alanı yoktu. Evde kendisi bir ampul bile takmayan çocuğa tadilat kaptırdılar.” dedi.
DAVA 18 MAYIS'A ERTELENDİ
Tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliyelerini talep etti. Duruşma Savcısı mütalaasında; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Savcının mütalaasına uygun ara karar açıklayan mahkeme, tutuklulukların devamına karar verdi. Ayrıca avukatların tanık dinlenme talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 18 Mayıs saat 10.00’a ertelendi.
YANGINDA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
2 Nisan 2024'te Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıkmıştı. Yapılan incelemelerde, yangının tadilat sırasında çıktığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
12. dava geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta görülmüş, mahkeme ara kararını açıklayarak duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ertelemişti.
BİLİRKİŞİ RAPORU: FELAKET ÖNLENEBİLİRDİ
Gayrettepe'deki Masquerade isimli gece kulübünde yaşanan yangın felaketine ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporunda 29 kişinin göz göre göre öldüğüne işaret edilmişti.
Raporda iş kazası olarak tanımlanan yangının öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları yok edilebilir nitelikte olduğu belirtilmişti.
Sanıkların kusur durumlarına da yer verilen raporda, şu tespite verilmişti:
"- Yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkati göstermeksizin ve kişisel koruyucu eleman kullanmaksızın çalışma yapılması ve kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmaması dava konusu yangının kök sebebi olduğu."
SANIKLARIN SORUMLULUKLARINA İŞARET EDİLMİŞTİ
Raporda, sanık Şehzade Şekergümüş'ün eylemleri ile sanıklar Mehmet Menduh Ceylan ve İsmet Şen'in birinci derecede asli etkili olduğu ifade edilmişti.
Sanık İbrahim Bildirici'nin olayda ikinci derecede asli etkili, sanık Çağatay Altunel'in eylemlerinin çalışanı Ahmet Meddus'un vefatı olayında birinci derecede tali etkili, sanık Kahraman Erdem'in eylemlerinin, çalışanı Ahmet Sever'in vefatında, birinci derecede tali etkili olduğu vurgulanan raporda, maktul Ramazan Alpan'ın eylemlerinin kendisi ve çalışanları Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ'ın vefatları olayında birinci derecede tali etkili olduğu belirtilmiş.
Raporda, maktul Ahmet Sever'in de birinci derecede asli etkili olduğu, sanıklar Fatma Dörtgül, Sibel Çelik ve Dursun Çelik'in ise kusursuz olduğu kaydedilmişti.
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
Masquerade Club isimli iş yerinin çalışma ruhsatında yazan faaliyeti sırasında olayın meydana gelmediği, işletmenin tamirat-tadilat işlemleri yapıldığı şantiye ortamındayken yangının çıktığı değerlendirilen raporda, kamu görevlilerinin kusur ve sorumluluklarının idare hukukunu ilgilendirdiği ve değerlendirme harici tutulmasının uygun olacağı belirtilmişti.