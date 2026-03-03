29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş gece kulübü yangını davası 13. kez ertelendi

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında 23 aydır karar çıkmıyor.

“Hiçbir yol kat edemedik. 23 ay oldu biz hala ayı yerdeyiz. Hatta sanki bazen daha da dibe battığımızı düşünüyorum." Bu sözler 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya'ya ait.

Dördü tutuklu, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. 13. duruşma eksiklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.

“SONUÇ ALMAMAK ÜMİTSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR”

Gülsen Kaya, “Ben 26 yaşındaki gencecik çocuğumu kaybettim. Hiçbir sonuç alamamak bizi ümitsizliğe götürüyor.” diyerek bu davadan yılmayacağını vurguladı.

Sanıklar bilinçli taksirle ölüme neden olmakla yargılanıyor. 24 yaşındaki kardeşi Ahmet Uzun'u kaybeden Kader Uzun Kaçmaz "olası kastla ölüme neden olmak" ceza istiyor.

Kader Uzun Kaçmaz, “Kardeşim komilik yapıyordu. İş konusunda uzmanlık alanı yoktu. Evde kendisi bir ampul bile takmayan çocuğa tadilat kaptırdılar.” dedi.