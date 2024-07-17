29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Yaşananlar takdir-i ilahidir
İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Hakim ve müşteki avukatlarının ihmal zinciri üzerinde durduğu öğrenildi. İki firmanın tadilat için mekan ile 6,5 milyon liraya anlaştıkları ve iki işçinin sigortasız olduğu ortaya çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çağatay Altunel, "Ben 15 yıldır teknik metal firmasının sahibiyim, bugüne kadar böyle bir kaza meydana gelmemiştir. Tutuklu bulunduğum süre içerisinde iş yerim iflasın eşiğine gelmiştir. Bu takdir-i ilahidir sizin de takdir ettiğiniz gibi. Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. 9 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.
İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma tamamlandı.