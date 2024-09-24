29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine hapis cezası

DEPO OLARAK GÖZÜKÜYORMUŞ

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2013 tarihli yazısında ise iş yerinin tapuda depo olarak görüldüğü, ayrıca apartmanın yangın çıkışının bina projesine uygun olmadığına ilişkin şikayet olduğu da belirtilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verilmesi istendiği ancak konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı'na iletilmediği vurgulandı.

İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün iş yerine 2007'den bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyetine ilişkin ruhsatlar verdiği ancak ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı ifade edildi.