29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine hapis cezası

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 13 kişiye dava açıldı.
İddianamede, gece kulübüne yönelik denetimlerdeki eksiklere ve verilen çelişkili rapor ve ruhsatlara dikkat çekilirken şüpheliler hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 buçuk yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, sinema salonu olarak inşa edilen söz konusu alana ilişkin 1987'de Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Belediyesi tarafından diskotek izni verildiği aktarıldı.
13 Ekim 2006'da söz konusu yerle ilgili önce içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran, kafe ve bar açılmak istenildiğine dair belediyeye başvuru yapıldığı vurgulandı.
2006'da İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun dönemin yönetmeliğine uymadığı, iş yerinin açıldığı günden itibaren "diskotek" olarak faaliyet gösterdiği, içkili lokanta olarak kullanılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2013 tarihli yazısında ise iş yerinin tapuda depo olarak görüldüğü, ayrıca apartmanın yangın çıkışının bina projesine uygun olmadığına ilişkin şikayet olduğu da belirtilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verilmesi istendiği ancak konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı'na iletilmediği vurgulandı.
İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün iş yerine 2007'den bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyetine ilişkin ruhsatlar verdiği ancak ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı ifade edildi.
2 Nisan'da gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangın hızla büyümüş ve binada mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetmişti.