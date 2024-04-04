29 kişinin can verdiği yangından kurtulan tek kişi dehşet anlarını anlattı: "İnsanlar kaçmayı bıraktı"

DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım." dedi.