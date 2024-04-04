29 kişinin can verdiği yangından kurtulan tek kişi dehşet anlarını anlattı: "İnsanlar kaçmayı bıraktı"
İstanbul'daki "Masquerade" adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybettiği yangında içerideki marangoz işçisinin ifadesi ortaya çıktı. Alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiğini dile getiren işçi, ikinci yangın tüpünün çalışmadığını ve yangının bitme noktasına geldiği için de içerideki insanların kaçmayı bıraktığını söyledi.
29 kişinin can verdiği yangında soruşturma sürüyor.
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri