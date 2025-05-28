29 Mayıs İstanbul’da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

İstanbul’da 29 Mayıs tarihinde birçok etkinlik düzenlenecek. Bu yıl Perşembe gününe gelen İstanbul’un Fethi sebebiyle gözler okullara çevrildi. İstanbul’da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verirken yurt genelinde organizasyonlar düzenlenecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise “29 Mayıs’ta okullar tatil mi” sorusuna cevap arıyor. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler ve birçok kamu kurumu kapalı oluyor. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

29 Mayıs İstanbul’da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? - 1

Türkiye’de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günler hafta içine denk gelmesi durumunda okullar kapalı oluyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, kargo firmaları, okullar, üniversiteler, bankalar kapalı oluyor. 2025 yılında ise İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı Perşembe günü kutlanıyor. Peki 29 Mayıs’ta okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Mayıs İstanbul’da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? - 2

29 MAYIS İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil olmadığından İstanbul’da İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Benzer şekilde kamu kurumları normal çalışma düzeninde çalışacak. 

29 Mayıs İstanbul’da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? - 3

2025 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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