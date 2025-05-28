29 Mayıs İstanbul’da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye’de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günler hafta içine denk gelmesi durumunda okullar kapalı oluyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, kargo firmaları, okullar, üniversiteler, bankalar kapalı oluyor. 2025 yılında ise İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı Perşembe günü kutlanıyor. Peki 29 Mayıs’ta okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…