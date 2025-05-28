29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri

Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed), komutasındaki Osmanlı ordusuyla 53 günlük kuşatma sonunda İstanbul'u fethetti. 6 Nisan 29 Mayıs 1453 tarihlerini kapsayan kuşatma, 29 Mayıs günü zaferle sonuçlandı. 2025 yılında ise İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. Sevdiklerinizle bu müjdelenen şehrin zaferini, 29 Mayıs resimli mesajları ile kutlayın. İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı mesaj ve sözler...

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 1

Her sene 29 Mayıs günü tüm yurtta kutlanan İstanbul'un Fethi için özenle seçilmiş 29 Mayıs mesajları ve sözlerini yakın çevrenizle paylaşın. Sevdikleriniz, aile ve arkadaşlarınızla İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayın. Henüz 21 yaşında İstanbul'u fethetme şerefine nail olan Fatih Sultan Mehmed ayrıca, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) müjdesine de erişti. İşte, birbirinden anlamlı 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesaj seçenekleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 2

FATİH SULTAN MEHMED SÖZLERİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstanbul ile ilgili hadis-, şerifi: "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!"

''İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için.

İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.

Ey Konstantiniyye! Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Savaş herkes ile barış ise yalnızca sadece onurlu insanlarla yapılır.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Benim kudretimin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur ya da başından olur.''

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 3

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Arkasında İstanbul'u ve ulu mabet Ayasofya'yı bırakan Fatih Sultan Mehmet'i rahmet ve özlemle anıyorum.

Ne yazılır ki Fatih’e O, kendi destanını yazdı tarihe. İstanbulun Fethi ‘nin 572. yıl dönümü kutlu olsun.

Fatih’in kudreti, gemileri karadan yürüterek tarih yazdı.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 4

1453, Fatih’in azmiyle bir çağı değiştirdiği, İstanbul’un kalbindeki zaferin tarihidir.

Fatih'in kapılarını açtığı bu mübarek toprağın minarelerinde ezanlar, gönderlerinde bayrağımız eksik olmasın.

Bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih'in ve mübarek ordusunun ruhu şad olsun, İstanbul'un fethi mübarek olsun!

İstanbul’un fethi, kahramanlığın, inancın ve azmin destanıdır.

Fatih Sultan Mehmet’in gözlerindeki inanç, İstanbul’un kapılarını açan anahtardı.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 5

İstanbul’un fethi, Fatih’in vizyonunun ve stratejisinin muhteşem bir yansımasıdır.

Fatih’in İstanbul’u fethi, tarih sayfalarında sadece bir zafer değil, aynı zamanda insanlığın hayal gücünü zorlayan bir destan olarak yer alır.

Fatih’in kudreti, sadece surları değil, aynı zamanda tarih perdesini de yırttı.

İstanbul’un fethi, zaferin en yüksek zirvesidir ve Fatih’in mirasıdır.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 6

29 Mayıs 1453, Türk milletinin ebedi gururudur ve İstanbul’un fethi tarih boyunca parıldayan bir mücevherdir.

İstanbul’un fethi, zaferin, cesaretin ve stratejinin eşsiz bir buluşmasıdır.

Fatih’in ordusu, sadece kale duvarlarını değil, aynı zamanda tarih kitaplarını da yıktı ve İstanbul’u ebedi bir hikayenin başrolü yaptı.

İstanbul’un fethi, tarih sayfalarını altüst eden, insanlığın kaderini değiştiren bir mucizedir.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 7

Fatih'in Peygamberimiz'in (SAV) müjdesine eriştiği gibi sizinde Resulullah'ın (SAV) şefaatine kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'un fethi kutlu olsun.

572 yıl önce bugün İstanbul'u fethederek bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmet ve mübarek ordusuna selamlar olsun, İstanbul'un fethi kutlu olsun.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri - 8
DAHA FAZLA GÖSTER