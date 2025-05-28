29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları 2025: İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ile ilgili sözler ve mesajlar / Fatih Sultan Mehmed sözleri
Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed), komutasındaki Osmanlı ordusuyla 53 günlük kuşatma sonunda İstanbul'u fethetti. 6 Nisan 29 Mayıs 1453 tarihlerini kapsayan kuşatma, 29 Mayıs günü zaferle sonuçlandı. 2025 yılında ise İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. Sevdiklerinizle bu müjdelenen şehrin zaferini, 29 Mayıs resimli mesajları ile kutlayın. İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı mesaj ve sözler...
Her sene 29 Mayıs günü tüm yurtta kutlanan İstanbul'un Fethi için özenle seçilmiş 29 Mayıs mesajları ve sözlerini yakın çevrenizle paylaşın. Sevdikleriniz, aile ve arkadaşlarınızla İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayın. Henüz 21 yaşında İstanbul'u fethetme şerefine nail olan Fatih Sultan Mehmed ayrıca, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) müjdesine de erişti. İşte, birbirinden anlamlı 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesaj seçenekleri...