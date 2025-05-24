29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak?

29 Mayıs nedeniyle resmi tatil takvimi karıştırılıyor. 572 yıl önce 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi gerçekleşti ve Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihinin de dönüm noktalarından olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar kapalı mı?

29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak? - 1

Resmi tatil tarihleri araştırılırken 29 Mayıs'ın önemi de merak konusu oluyor. Her sene 29 Mayıs, özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta kutlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs, Fatih Sultan Mehmed'in bizlere armağanı niteliğindedir.

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29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak? - 2

29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), “İstanbul (Kostantiniyye) elbette fetih olunacaktır. O’nu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri de ne güzel askerdir.” buyurmuştur.

Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatmıştır.

Tarihin dönüm noktalarından olan 29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.

29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak? - 3

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil takviminde bulunmayan 29 Mayıs, bu sene perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü ise okullar veya resmi kurumlar tatil değildir.

29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak? - 4

Ancak İstanbul'da önceki yıllarda toplu taşıma araçları 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verdi. Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması bekleniyor.

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