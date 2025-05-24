29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak?
29 Mayıs nedeniyle resmi tatil takvimi karıştırılıyor. 572 yıl önce 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi gerçekleşti ve Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihinin de dönüm noktalarından olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar kapalı mı?
Resmi tatil tarihleri araştırılırken 29 Mayıs'ın önemi de merak konusu oluyor. Her sene 29 Mayıs, özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta kutlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs, Fatih Sultan Mehmed'in bizlere armağanı niteliğindedir.