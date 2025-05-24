29 Mayıs ne günü, tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, okullar tatil mi olacak?

29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), “İstanbul (Kostantiniyye) elbette fetih olunacaktır. O’nu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri de ne güzel askerdir.” buyurmuştur.



Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatmıştır.



Tarihin dönüm noktalarından olan 29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.