İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle bugünün resmi tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve çalışan tarafından araştırılmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gitmek için kalkan öğrenciler, 2025 resmi tatil takvimini merak ediyor. Tarihin seyrini değiştiren bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de törenler ve programlarla kutlanmaya devam edecek. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi?