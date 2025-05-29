29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl 29 Mayıs’ta kutlanan İstanbul’un Fethi, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. “29 Mayıs resmi tatil mi?” ve “Bugün okullar tatil mi?” soruları, 29 Mayıs sabahına uyanan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi? - 1

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle bugünün resmi tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve çalışan tarafından araştırılmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gitmek için kalkan öğrenciler, 2025 resmi tatil takvimini merak ediyor. Tarihin seyrini değiştiren bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de törenler ve programlarla kutlanmaya devam edecek. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi? - 2

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmez.

Bu nedenle, okullar ve iş yerleri normal çalışma faaliyetlerine 29 Mayıs'ta devam edecek.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi? - 3

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARI

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da kutlama programları ve törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabiliyor.

Tören programları arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle bugün okullar tatil mi? - 4

2025 YILINDA KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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