29 yaşındaki işitme engelli genç, 6 yaşında televizyondan öğrendi: Evdeki eşyalardan yapmaya başladı

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü okuyan Ahmet Yasin Yılmaz, eğitimiyle birlikte gelen talepler üzerine özel maketler yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi'nde görev alan Yılmaz, burada 60-70 yıllık baskı, kağıt kesme makinesi ve monotype klavye gibi cihazların maketlerini hazırladı. Ahmet Yasin Yılmaz’ın kağıt, karton, makas ve yapıştırıcı kullanarak yaptığı bu maketler, müzede özel bir bölümde sergileniyor.