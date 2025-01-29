29 yaşındaki işitme engelli genç, 6 yaşında televizyondan öğrendi: Evdeki eşyalardan yapmaya başladı
Doğuştan işitme engelli Ahmet Yasin Yılmaz (29), 6 yaşındayken televizyondaki bir programı izleyerek maket yapımını öğrendi. O günden beri hobi olarak maket yapan Yılmaz, görev yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi'ndeki baskı makinelerinin maketini de yaptı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Sinem ve Abdulhadi Yılmaz çiftinin en küçük çocuğu olan Ahmet Yasin Yılmaz, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Yılmaz, 6 yaşındayken televizyondaki bir programda maket yapımını görüp, kendi imkanlarıyla evdeki eşyaların maketini yapmaya başladı.