29 yaşındaki kadın bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemiyordu: 3 belirtiyle hastaneye gitti

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Operasyonu gerçekleştiren doktor bu durumun çok nadir görüldüğünü vurguladı.



"Kalın ve ince bağırsakları besleyen temel arter olan süperior mezenterik arter, aort dediğimiz ana damardan dar bir açıyla çıkar ve on iki parmak bağırsağını sıkıştırır. Bir şey yediğiniz zaman o sıkışıklıktan dolayı kusarsınız, zayıflarsınız. Genellikle genç kadınların hastalığıdır. Yeme içme şikayetleri baskındır ve kilo alamama şikayetleri vardır. Yüzde 99 doğuştan gelir."