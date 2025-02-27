29 yaşındaki kadın bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemiyordu: 3 belirtiyle hastaneye gitti
Konya'da on iki parmak bağırsağının sıkışması sonucu kilo kaybı, bulantı ve kusma şikayeti yaşayan kadının, ameliyat sonrası rahatsızlıkları sona erdi.
İki çocuk annesi 29 yaşındaki Nursel Kalle'nin, son 3 yıldır bulantı ve kusma şikayetleri artmaya başladı.
Fazla yemek yiyemeyen, kendisini sürekli tok hisseden Kalle, kilo kaybı da yaşamaya başlayınca hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kadına, süperior mezenterik arter bası sendromu (aorttan çıkıp bağırsağı besleyen damarın on iki parmak bağırsağına baskı yapması) tanısı konuldu.