2’nci kattan kafenin tentesine düştü
23.11.2025 06:32
İHA
Eskişehir’de 8 katlı bir apartın 2’nci katından, zemin kattaki kafenin tentesine düşen genç yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı genç hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de 2'nci kattan düşen genci, binanın altındaki kafenin tentesi kurtardı.
Olay gece saatlerinde Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı öğrenci apartında yaşayan 23 yaşındaki Alican A. 2’nci kattan düştü.
Binanın zemin katındaki kafenin tentesi, alkollü olduğu öne sürülen genci zemine düşmekten kurtardı.