2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı

Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y’den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu.

Bakiye Y, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı.

Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.