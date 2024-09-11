2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla götürüldüğü hastanede şiddete maruz bırakıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Y’nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu da tutuklandı.

2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 1

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğin, dövülerek beyin kanaması geçirmesi olayında annenin ardından iki kişi daha tutuklandı.

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2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 2

Malkara'da yaşayan Bakiye Y, kızı S.Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Vücudundan morluklar olan S. Y’nin annesi, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü.

2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 3

Baygın halde olan S.Y’yi muayene eden doktorlar, dayak izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan S.Y, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Muayene edilen S.Y’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı.

2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 4

Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y’den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu.

Bakiye Y, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı.

Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 5

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Y’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bakiye Y, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı - 6

Bakiye Y, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede çocuğu ihmal suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü.

Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y’nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltındaki iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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