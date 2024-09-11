2 yaşındaki bebeği komaya sokan dayak: Anne ve iki çocuk tutuklandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla götürüldüğü hastanede şiddete maruz bırakıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Y’nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu da tutuklandı.
Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğin, dövülerek beyin kanaması geçirmesi olayında annenin ardından iki kişi daha tutuklandı.