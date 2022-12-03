3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

3 Aralık günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde de kutlanan bugün, çeşitli etkinliklerle geçer ve Engelliler Günü'nü hatırlatan mesajlar paylaşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tarihçesi ve engelliler gününün anlamını yansıtan mesajları bir araya getirdik.

3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri - 1

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri - 2

Dünya Engelliler Haftası

Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,
11 Mayıs Görme Engelliler Günü,
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,
13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,
16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Değerlendirme
Yukarıda verilen günler, farklı engellere sahip olan kişiler için evrensel olarak etkinlik hazırlanan ve kabul edilen günlerdir.

3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri - 3

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanındayız."

""Engel fizikte değil, yürektedir.
En büyük engel sevgisizliktir"

"Engelsiz yaşam mümkündür, yeter ki; gönüllerde engel olmasın.
Sevgi engel tanımaz. "

"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım; engelleri birlikte aşalım!"

"Sevelim birbirimizi. Sevgi "Engel" tanımaz."

"Sevgi varsa, ENGEL YOK!"

3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri - 4

"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım;
Engelleri birlikte aşalım!"

"Hayattaki adımlarımızı nasıl attığımızın bir önemi yok. Önemli olan; hedeflerimize, hayatın mutlu yolunda nasıl ilerlediğimizdir. Unutmayın, en büyük engel engellemektir. Sadece bugün değil her gün hatırlamak gerekir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü."

"Sevgi, merhamet ve bilgi tüm engelleri kaldırır.
Dünya #EngellilerGünü kutlu olsun."

"Toplum bilincini artırmak ve engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak her bireyin görevidir."

"Engellerin bir gün değil, her gün farkında olalım."

3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER