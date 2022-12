3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım;

Engelleri birlikte aşalım!"

"Hayattaki adımlarımızı nasıl attığımızın bir önemi yok. Önemli olan; hedeflerimize, hayatın mutlu yolunda nasıl ilerlediğimizdir. Unutmayın, en büyük engel engellemektir. Sadece bugün değil her gün hatırlamak gerekir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü."



"Sevgi, merhamet ve bilgi tüm engelleri kaldırır.

Dünya #EngellilerGünü kutlu olsun."



"Toplum bilincini artırmak ve engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak her bireyin görevidir."



"Engellerin bir gün değil, her gün farkında olalım."