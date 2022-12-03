3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.
Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.
10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,
11 Mayıs Görme Engelliler Günü,
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,
13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,
16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Değerlendirme
Yukarıda verilen günler, farklı engellere sahip olan kişiler için evrensel olarak etkinlik hazırlanan ve kabul edilen günlerdir.
"Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanındayız."
""Engel fizikte değil, yürektedir.
En büyük engel sevgisizliktir"
"Engelsiz yaşam mümkündür, yeter ki; gönüllerde engel olmasın.
Sevgi engel tanımaz. "
"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım; engelleri birlikte aşalım!"
"Sevelim birbirimizi. Sevgi "Engel" tanımaz."
"Sevgi varsa, ENGEL YOK!"
"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım;
Engelleri birlikte aşalım!"
"Hayattaki adımlarımızı nasıl attığımızın bir önemi yok. Önemli olan; hedeflerimize, hayatın mutlu yolunda nasıl ilerlediğimizdir. Unutmayın, en büyük engel engellemektir. Sadece bugün değil her gün hatırlamak gerekir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü."
"Sevgi, merhamet ve bilgi tüm engelleri kaldırır.
Dünya #EngellilerGünü kutlu olsun."
"Toplum bilincini artırmak ve engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak her bireyin görevidir."
"Engellerin bir gün değil, her gün farkında olalım."