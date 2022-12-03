3 Aralık'ın anlam ve önemi hatırlatılıyor: Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

Dünya Engelliler Haftası

Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,

11 Mayıs Görme Engelliler Günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Değerlendirme

Yukarıda verilen günler, farklı engellere sahip olan kişiler için evrensel olarak etkinlik hazırlanan ve kabul edilen günlerdir.