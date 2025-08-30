3 arkadaş düven sürme geleneğini yaşatıyor: Atalarından miras, artık bilen yok

"DÜVENİ ARTIK BİLEN YOK"

Cafer Günek de arkadaşlarıyla aralarında iş bölümü yaptıklarını, dönüşümlü olarak düven sürdüklerini ve yabayla sapları savurduklarını ifade etti.



Teknolojinin gelişmesiyle düvenin artık bir antika haline geldiğine dikkati çeken Günek, şunları anlattı:



"İlkokul çağıma kadar düveni gördüm. Ondan sonra traktör, patoz ve biçerdöver devrine geçtik. Düveni artık bilen yok. Bunu bilenlerle bir araya geliyoruz, geçmiş hatıraları canlandırıyoruz. Geçmişi ve kültürümüzü canlandırmak için yapılan bir iş. Bunu 3 arkadaş bir araya gelip kendi aramızda yapıyoruz. Bir geleneği, göreneği, geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Bunu sosyal medyadan paylaşıyoruz."



