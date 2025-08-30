3 arkadaş düven sürme geleneğini yaşatıyor: Atalarından miras, artık bilen yok
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 3 arkadaş, Erciyes Dağı eteklerinde atalarından miras kalan düven sürme geleneğini yaşatmaya çalışıyor.
Ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için hayvanlarla çekilen, alt yüzeyinde keskin çakmak taşları çakılı olan kızak biçimindeki düveni en son çocuk yaşta gören 63 yaşındaki memur Ahmet Baktır, 50 yaşındaki çiftçi Cafer Günek ve 50 yaşındaki emekli Tahir Kiraz, geçmişi yeniden yaşıyor.