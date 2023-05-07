3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehirde son durum havadan görüntülendi. Ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 2

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu.

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 3

Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlere ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 4

Depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehir merkezindeki görüntü havadan drone ile görüntülendi.

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 5

Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.

3 ay sonra depremin merkez üssünde son durum - 6

Depremde hasar alan ve 1970'li yıllarda yapılan 12 Şubat Stadyumu'nun da yıkım işlemleri devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER