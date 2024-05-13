3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik altınları evlerinden çalındı
Mardin'de, Birgül (33)-Edip Çelik (34) çiftinin 500 bin TL değerindeki altınları, evlerinden çalındı. Çift şikayetçi olurken, şüphelilerin binaya girip çıkarken yüzlerini kapattığı güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Olay, 9 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi merkezinde, Ali Ertaş Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi.
Üç ay önce evlenip ailelerine ait apartmana yerleşen Birgül-Edip Çelik çifti, düğünlerinde takılan 500 bin TL değerindeki altınları evde sakladı.