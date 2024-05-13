3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik altınları evlerinden çalındı

Edip Çelik de "Eşimin de 18 yıllık emeği var. Bunlar ve düğünde takılan takıları hepsini alıp götürdüler. Hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı.

Belki hata yaptık, altınları orada tutmamalıydık ama böyle de olacağını bilemezdik. Çok üzgünüz, mağduruz. İnşallah bir an önce kadınlar bulunur da altınlarımıza kavuşuruz." ifadelerini kullandı.