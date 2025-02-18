3 aylıkken aldı, kesemeyince beslemeye başladı: 4 yıldır yanından ayrılmıyor

Eşim Pamuk'a bağırıyor, o da eşime vurmaya kalkıyor. Pamuk'a, 'Kızım yapma, elleme rahatsız olur' diyorum. Ne dersem anlıyor. Mahallenin maskotu oldu. Bana 'Koyunlu dede’ derler, onu görmediklerinde, 'Pamuk nerede?' diye soruyorlar. Mahallede herkes seviyor. 3 aylıkken almıştım, hala beraber yaşıyoruz. Ne kesebiliyorum ne de satabiliyorum. Ölene dek yaşayacağız. Ya o ya da ben ölene kadar birlikteyiz" diye konuştu.