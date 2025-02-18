3 aylıkken aldı, kesemeyince beslemeye başladı: 4 yıldır yanından ayrılmıyor
Eskişehir'de yaşayan Halil İbrahim Şavır (74), pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince beslemeye başladı. Yaklaşık 4 yıldır 'Pamuk' ismini verdiği koyunla dolaşan Şavır, "Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası emekli Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde birkaç yıl sonra kesmek üzere 3 aylıkken kuzu aldı.