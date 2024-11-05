3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de

Dün sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Kararın ardından belediye binaları önünde toplananlar tepki gösterdi. Görevlendirme yapılan 3 kent ile Diyarbakır ve Şırnak'ta toplantı, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı. Kayyum atanmasına muhalefetten tepkiler sürerken DEM Parti, bugünkü grup toplantısını Meclis yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yapacak.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 1

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı.

Ahmet Türk ile ilgili karara, Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden terör davaları gerekçe gösterildi.

Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi.

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3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 2

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 3

Sönük ile Karayılan için silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası almaları ve örgüt propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturma gerekçe gösterildi.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 4

TEPKİLER SÜRÜYOR

Kararın ardından Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi çevresinde önlem alan güvenlik güçlerine taşlı saldırı oldu.

Olayda iki polis yaralanırken uyarılara rağmen dağılmayan gruba, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 5

Batman'da ve Mardin'de de gergin anlar yaşandı. Polise taş atan gruplara müdahale edildi. Gözaltına alınanlar oldu.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 6

5 İLDE GÖSTERİ YASAĞI

Mardin, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak'ta toplantı, gösteri ve yürüyüşleri bir süreliğine yasaklandı.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 7

GRUP TOPLANTISI MARDİN'DE

DEM Parti, haftalık Meclis grup toplantısını kayyum atanan Mardin'de yapma kararı aldı.

3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de - 8

MUHALAFETTEN TEPKİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Özel, belediye binası önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

"İlla da eşitlik, kardeşlik illa da barış demeye geldik." diyen Özel, "Söz bitmesin, söz kıymetlidir, önemlidir, kardeşliktir, her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine geri adım atın." diye konuştu.

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