3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de
Dün sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Kararın ardından belediye binaları önünde toplananlar tepki gösterdi. Görevlendirme yapılan 3 kent ile Diyarbakır ve Şırnak'ta toplantı, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı. Kayyum atanmasına muhalefetten tepkiler sürerken DEM Parti, bugünkü grup toplantısını Meclis yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yapacak.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı.
Ahmet Türk ile ilgili karara, Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden terör davaları gerekçe gösterildi.
Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi.