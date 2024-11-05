3 belediyeye kayyum: DEM Parti grup toplantısı Mardin'de

MUHALAFETTEN TEPKİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Özel, belediye binası önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

"İlla da eşitlik, kardeşlik illa da barış demeye geldik." diyen Özel, "Söz bitmesin, söz kıymetlidir, önemlidir, kardeşliktir, her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine geri adım atın." diye konuştu.