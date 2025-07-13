3 belirtiyle hastaneye gitti: Yanlış tanı sonucu böbreğini aldılar

“2018’de rahatsızlandım. Tomografiyle böbrek üstünde kitle görüldü. Bana kanser dediler ve acil ameliyat istediler. Böbreğimi aldılar. Sonra öğrendik ki bu kanser değilmiş, lenfomaymış. Lenfoma ise kemoterapi ile tedavi edilen bir hastalıkmış. Yani böbreğimin alınmasına gerek yokmuş. Şimdi tek böbrekle yaşıyorum ve bununla mücadele ediyorum. Ameliyat sonrası başlayan kemoterapi süreci çok zor. Hem bedenim hem ruhum çok yıprandı. Günlük yaşamda yürürken bile zorlanıyorum. Enerjim düşük. Ameliyat sonrası böbreğimin ne yapıldığını, nerede olduğunu kimse açıklamadı. Bu da içimi çok rahatsız etti.”





