3 belirtiyle hastaneye gitti: Yanlış tanı sonucu böbreğini aldılar
Bursa'da yaşayan Ebru Ünal’ın (40), 2018 yılında sırt, böbrek ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği Ankara'daki bir hastanede, üzerinde kitle bulunduğu söylenen sol böbreği acil ameliyatla alındı.
Yapılan patolojik incelemede Ünal'ın rahatsızlığının, kemoterapi ile tedavi edilebilen lenfoma kanseri olduğu, böbreğinin alınmasına gerek olmadığı ortaya çıktı. Açılan dava sonucu, ameliyatı gerçekleştiren doktor H.B.’nin 30 bin TL maddi, 200 bin TL'de manevi tazminat ödemesine karar verildi. Doktorun avukatının karara itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.