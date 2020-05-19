3 bin 150 liralık atlayış! (Karantinadan firar girişimi polise takıldı)
Antalya'da karantinadaki Yeşildere Mahallesi'ni çevreleyen bariyerlerden atlayarak kaçmaya çalışan iki kişi, kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza kesilen 'firariler' karantina bölgesine geri götürüldü.
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DHA 19.05.2020 - 12:29
Antalya'da, karantina bölgesinde bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı.
Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı.
Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı.
2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.
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