3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıldı: Engelli, öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen törende 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru yapıp ataması yapılmayan tüm adayların atanacağı müjdesini verdi.
Atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda engelli öğretmen atamaları nisan ayının son günlerinde yapılacak.
5 Nisan 2023 12:55Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasında, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamayla birlikte son on yılda eğitim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu ifade etti. "Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden biri de, toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir süre, engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülke olduğuna işaret etti.
Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Atanan tüm öğretmenler 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.