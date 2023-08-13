3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı

Muşmal, "Üzerinde gezinen yabani ya da evcil hayvanların tahribine uğrayabiliyor. Bilinçli insanlar belki anıta zarar vermiyor ama bilinçsiz insanlar anıtta bir takım zararlar ortaya koyabiliyor. Onun için etrafının düzenlenmesi ve içerisinde bir kaide oluşturularak anıtın ayağa kaldırılması çok önemli." dedi.