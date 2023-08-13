3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 3 bin 500 yıllık "Kurt Beşiği" anıtı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 72 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olduğu belirtilen anıt, günümüzde yerde yatar vaziyette duruyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, heykelin ayağa kaldırılmasını istediklerini söyledi.

3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 1

Konya'daki "Kurt Beşiği" Anıtı, ayağa kaldırılacağı günü bekliyor. 3500 yıllık geçmişi olduğu bilinen "Kurt Beşiği" Anıtı'nın
72 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

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3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 2

Beyşehir ilçesindeki anıt, bölgede Hitit İmparatorluğu'nunu izlerini taşıyan en önemli eserlerden biri. Dev kaya anıtının milattan önce 13. yüzyılda, Kadeş Anlaşması'nın imzalandığı dönemlerde yapıldığı tahmin ediliyor. Ancak şu an yerde yatar vaziyette duruyor.

3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 3

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, anıtın hem zarar görmemesi hem de aslına uygun hale getirilmesi için ayağa dikilmesini istediklerini söyledi.

3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 4

Muşmal, "Üzerinde gezinen yabani ya da evcil hayvanların tahribine uğrayabiliyor. Bilinçli insanlar belki anıta zarar vermiyor ama bilinçsiz insanlar anıtta bir takım zararlar ortaya koyabiliyor. Onun için etrafının düzenlenmesi ve içerisinde bir kaide oluşturularak anıtın ayağa kaldırılması çok önemli." dedi.

3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 5

Yaklaşık 2 buçuk metre genişlik ve 8 metre 30 santimetre yüksekliğe sahip anıt, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 6
3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı - 7
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