3 bin 500 yıldır yerde yatıyor: "Kurt Beşiği" anıtı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 3 bin 500 yıllık "Kurt Beşiği" anıtı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 72 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olduğu belirtilen anıt, günümüzde yerde yatar vaziyette duruyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, heykelin ayağa kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Konya'daki "Kurt Beşiği" Anıtı, ayağa kaldırılacağı günü bekliyor. 3500 yıllık geçmişi olduğu bilinen "Kurt Beşiği" Anıtı'nın
72 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.