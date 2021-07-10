3 bin 500 yıllık ‘Doğu Anadolu Kırmızısı’ sığır ırkı korumaya alındı

"Irkın önemli bir gen kaynağı ve yapılacak ıslah çalışmalarına uygun materyal oluşu gibi özellikleri bilhassa kuraklık gibi bazı çevresel olayların yaşandığı dönemlerde daha çok ön plana çıkmaktadır" diyen Çakal, şunları söyledi:

"Bu ırk, bakım ve besleme şartlarına bağlı olarak ergin erkeklerin yaklaşık 600 kilogram canlı ağırlığa ve aynı zamanda yaklaşık 1000 grama kadar günlük canlı ağırlık artışına erişme potansiyeli yanında, et kalitesiyle de iddialı bir konumdadır. Diğer yandan yaklaşık yüzde 4 yağlı, günde 10-11 kilogram süt verimiyle civil peynir, tere yağı ve tam yağlı peynir gibi yerel süt gıda ürünlerinin üretimine önemli bir potansiyel oluşturmaktadır."