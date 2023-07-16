3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti

PARK VE PLAJLARDA YATIYORLAR

Adada otel ve pansiyonlar dolduğu için yer bulamayan bazı tatilciler, park ve plajlarda konaklarken, yoğunluğa rağmen bir problem yaşanmadığına ve ekiplerin 24 saat aralıksız hizmet verdiğine dikkat çeken Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO, günde 2 olan sefer sayısını hafta sonları 11'e çıkardı. Ro- Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor.” dedi.