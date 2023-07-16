3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası’nda tatilci sayısı 200 bine ulaştı. Otel ve pansiyonların tamamen dolduğu adaya, ek feribot ve deniz otobüsü seferleri düzenleniyor.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 1

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı.

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3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 2

Denizi, kumu güneşi ve eğlencesiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa Adası’nda tatilci sayısı 200 bine ulaştı.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 3

Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 4

Yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için ise marketler, çevre ilçelerden temin ettikleri gıda ürünlerini deniz araçlarıyla adaya getiriyor.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 5

PARK VE PLAJLARDA YATIYORLAR

Adada otel ve pansiyonlar dolduğu için yer bulamayan bazı tatilciler, park ve plajlarda konaklarken, yoğunluğa rağmen bir problem yaşanmadığına ve ekiplerin 24 saat aralıksız hizmet verdiğine dikkat çeken Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO, günde 2 olan sefer sayısını hafta sonları 11'e çıkardı. Ro- Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor.” dedi.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 6

ADANIN SU İHTİYACI DENİZDEN KARŞILANIYOR

Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, “Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz.” diye konuştu.

3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 7
3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 8
3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 9
3 bin nüfuslu Avşa Adası’na 200 bin kişi akın etti - 10
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