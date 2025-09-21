3 bin rakımdan sofralara geliyor: Mesaisi gün doğmadan başlayıp, gece yarısına kadar sürüyor
Erzincan'da asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle ürettikleri Erzincan tulum peyniriyle hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de eşsiz bir lezzeti yaşatmaya devam ediyorlar.
Gün doğmadan başlayan üretim mesaisi, gece yarılarına dek sürüyor. Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunulmaya başlandı.