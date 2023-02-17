3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi

Vatandaşlardan Muhammet Saki Aslan ise `Yaşanan depremler sonucunda Harput Kalesi’ne hiçbir şey olmadı. Diğer tarihi yapılarda hiçbir şey yok. O zaman yapılan yapıların bu kadar sağlam olması gerçekten ilginç. Merkezde yıkılan bina var ama burada herhangi bir hasar söz konusu bile değil. Zamanında burada çok sağlam yapmışlar/” diye konuştu.