3 elti, 3 otizmli çocuğa koruyucu aile oldu

"BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

Hatice Eroğul, 19, 17 ve 7 yaşında 3 çocuğu olduğunu, daha önce bakımını üstlendikleri çocuğun büyüyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.

İkinci defa koruyucu aile olan Hatice Eroğul, henüz 2,5 aylıkken evini açtığı ve şu an 5 yaşında olan oğlunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra tedavi ve eğitimlere başladıklarını dile getirdi.

Oğlunun şimdi çok iyi olduğunu ifade eden Eroğul, "Oğlumla aramdaki bağ, kan bağı değil, can bağı. Bu süreçte eşim çok destekçi oldu. Şu an oğlum 5 yaşında. Benden hiç ayrılmıyor oğlum. Bağımız çok güçlü. Büyüklerimiz de kendi torunları gibi çok seviyor." dedi.