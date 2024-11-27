3 elti, 3 otizmli çocuğa koruyucu aile oldu
Afyonkarahisar'da otizmli 3 çocuk, koruyucu aile tarafından yetiştiriliyor. Onları yetiştiren 3 anne ise elti. Önce içlerinden biri koruyucu ailesi olduğu çocuğu büyüttü. Eltileri de onu örnek alıp 3 çocuğa daha koruyucu aile oldular. Eltiler, otizmli çocukları sevgiyle büyütüyor.
Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde yaşayan Şerife, Hatice ve Özlem Eroğul, koruyucu ailesi oldukları 3 çocuğun eğitim ve sosyal ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
Daha önce de bir çocuğa koruyucu aile olan Hatice Eroğul'un tavsiyesiyle eltileri Şerife ve Özlem Eroğul da koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.