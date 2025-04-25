3. evre kanser hastası kadının hikayesi yürek burktu: Eşinden şiddet gördü, mücadelesini bırakmadı
Erzincan'da 5 yıl önce beyin kanseri teşhisi alan 34 yaşındaki Sevde Ebru Karslı, çömleklerle hayata yeniden tutundu. 5 yıl önce hastanede kanser hastalarına bakıcılık yaptığı sırada beyin kanserine yakalanan 1 çocuk annesi Sevde Ebru Karslı, teşhis aldıktan hemen sonra hızla ameliyata alındı. Karslı, ameliyat sonrasında yaşadıkları ve verdiği hayat mücadelesi ile kadınlara ilham kaynağı oldu.
Hastalık sürecini ve çömleklerle nasıl tanıştığını anlatan Karslı, "Hasta bakıcılık yapıyordum o zamanlar. Kanserli hastalara bakarken ben kanser teşhisi aldım. Teşhisten sonra kanserin kötü huylu olduğunu öğrendim ve araştırma içerisine girdim. Ben nasıl düzelebilirim, bana ne iyi gelir diye araştırma yaptım. Daha sonra çömlek ürünleriyle tanıştım. Çömleklerde bekletilen suyun canlı olduğunu, çömleklerdeki yoğurdun vücuda çok iyi geldiğini öğrendim. Ve kendime çömlek almaya başladım. Çevremde görenlerden de bu yönde talep oluştu. İlk olarak çömlekleri çevrem için daha sonrasında satışa başladım" dedi.