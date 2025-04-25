3. evre kanser hastası kadının hikayesi yürek burktu: Eşinden şiddet gördü, mücadelesini bırakmadı

Karslı, "Bir gün çok zor durumdayken, bütün ümitlerimi kaybettiğim bir günde Valimiz Hamza Aydoğdu ile yolda karşılaştım. Kendisine durumu arz ettim. Şiddet gören bir kadın olduğumu, kanser hastası olduğumu ve bir anne olduğumu belirttim. Kendisi bana yardımcı olacağını söyledi. 20 dakika içerisinde beni görüşmeye çağırdılar. Toplu halde ürün satın aldı Valim benden. Aynı zamanda talimat vermiş, bu kadından ürün satın alın, şeklinde. Ve tüm valilik çalışanları benden ürün satın alarak bana çok büyük destekte bulundular. Şu an satış yaptığım yeri bana Valilik ve Erzincan Belediyesi tahsis etti. Buranın ‘Kadın Köşesi' olması yönünde hazırladığım projeyi ise hem Valimiz Hamza Aydoğdu hem de Belediye Başkanımız Bekir Aksun onayladılar" şeklinde konuştu.





